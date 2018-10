Politie rolt wietkwekerij op

NIJMEGEN - De politie Nijmegen heeft aan de Rouwenboschweg een hennepkwekerij opgerold. Er is één persoon aangehouden.

De kwekerij was gevestigd in twee trailers. In totaal stonden er zo'n 300 planten in de twee trucks.

Een man van 50 jaar is aangehouden. Ook is er een auto in beslag genomen.