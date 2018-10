Deel dit artikel:













Man schopt beveiliger Bokbierdag in het gezicht

ZUTPHEN - Een man van 25 uit Eerbeek is aangehouden, omdat hij zondagavond een beveiliger op de Bokbierdag in Zutphen in zijn gezicht schopte.

De man deed dat nadat hij was aangehouden voor belediging van agenten. Hij werd zo boos dat hij bij de aanhouding de handboeien doormidden brak. Toen agenten hem in bedwang probeerden te krijgen, haalde hij uit naar een beveiliger. De beveiliger is flink in het gezicht geraakt, maar maakt het volgens de politie naar omstandigheden goed. De aangehouden man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52