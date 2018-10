Belangrijke Nijmeegse inbreng op klimaattop in Zuid-Korea

NIJMEGEN - Het klimaatrapport dat vannacht is gepresenteerd in Zuid Korea is voor een belangrijk deel geschreven door Heleen de Coninck van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Zij is daar hoofddocent innovatiestudies en duurzaamheid. In het rapport van VN-Klimaatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) staat onder meer dat de opwarming van de aarde niet verder mag gaan dan maximaal 1,5 graad.

Dat er iets verandert aan het klimaat staat volgens sommigen als een paal boven water. Ook Heleen de Coninck dacht tijdens de afgelopen zomer van extremen 'shit, het is nu echt begonnen' zo schrijft zij in Radboud Magazine.

Twee scenario's

Klimaatrapporten hebben altijd veel politiek gewicht maar deze keer is de studie extra bijzonder, omdat het VN-panel op directe aanvraag van VN-landen levert. Het IPCC panel heeft naar aanleiding van het akkoord in Parijs (2015) de gevolgen op een rijtje gezet voor twee scenario's. Ten eerste voor het geval dat de aarde maximaal 2 graden Celsius opwarmt zoals het maximum dat in Parijs is afgesproken. En ten tweede voor een opwarming van maximaal 1,5 graden Celsius, waarnaar de klimaatopstellers van Parijs eigenlijk streven.

Maximaal 1,5 graad was eerder ondenkbaar

Voor beide gevallen zijn de gevolgen desastreus, zo stelt het rapport. Volgens de Coninick was het tot aan Parijs onder wetenschappers ondenkbaar om te mikken op maximaal 1,5 graden opwarming. Maar omdat zelfs 1 graad opwarming al desastreuze gevolgen heeft voor sommige gebieden op aarde, zijn wetenschappers na Parijs opnieuw gaan rekenen. 'En dan blijkt het ineens tóch te kunnen', aldus de Coninck.

'Wat ik doe moet impact hebben'

Heleen de Coninck die sinds 2012 als docent en onderzoeker werkt aan de Radboud Universiteit, werd twee jaar geleden gevraagd als hoofdauteur van het rapport dat vannacht in Zuid-Korea is gepresenteerd. Volgens haar zal het rapport zeker impact hebben, als het tenminste wordt goedgekeurd.

Dat kan lang duren want elk van de 195 landen die lid zijn van de IPCC probeert selectief te shoppen in het rapport. Toch vindt de Coninck dat niet frustrerend zo schrijft zij in Radboud Magazine. Ik vind dat politieke spel fascinerend. ….Het ligt allemaal extreem gevoelig. Geweldig om daarvan deel uit te maken. Ik ben geen door nieuwsgierigheid gedreven wetenschapper; wat ik doe, moet impact hebben.”

Lastige regels

De afgelopen tijd werkte zij zeven dagen per week, vaak tot twee uur 's nachts. Want de tijd die zij en haar collega's hadden voor het schrijven van het document was maar een jaar en 'dat is heel kort.' Wat het extra moeilijk maakt is dat de opstellers zich aan de regels moeten houden. 'We mogen nooit advies uitbrengen. Het is een soort mantra: policy-relevant, nooit policy-prescriptive. Sluipt er beleidstaal in, dan kun je er zeker van zijn dat regeringen bezwaar aantekenen. En dat doen ze natuurlijk vooral over passages die hun niet uitkomen.'

'Ik weiger pessimist te worden'

Nu is het dus de vraag of het rapport wordt omgezet in beleid. Of het dan allemaal nog goed komt met de wereld is voor De Coninck niet klip en klaar. 'Ik weet niet of ik geloof dat het goed komt. Ik zie ook wel dat we helemaal niet de goede kant op gaan. Maar ik geloof wel dat het kán en dat we eraan moeten blijven werken. Ik ben niet per se optimist, maar ik weiger pessimist te worden. Dan kan ik net zo goed iets anders met mijn leven gaan doen.'