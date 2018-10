VVD: compensatie voor opruimkosten drugsafvaldumpingen

ARNHEM - Gelderse grondeigenaren moeten hoe dan ook gecompenseerd worden voor de opruimkosten van gedumpt drugsafval. Dat vindt de Gelderse fractie van de VVD.

De VVD heeft vragen gesteld. Tot nu toe is er een compensatieregeling vanuit het Rijk, maar het convenant waar dat in is vastgelegd verloopt binnenkort. VVD-Statenlid Frederik Peters: 'Het aantal drugsafvaldumpingen rijst inmiddels de pan uit en het is nog onduidelijk of de bestaande compensatieregeling via het Rijk doorgaat. Hoe dan ook willen wij voorkomen dat grondeigenaren in Gelderland opdraaien voor de hoge opruimkosten'.

Eerder maakte de politie bekend dat het aantal drugsafvaldumpingen elk jaar enorm toeneemt. In 2016 werd in totaal 25 keer drugsafval gedumpt. In 2017 was dat al 44 keer. Dit jaar stond de teller op 1 oktober al op 45 en het jaar is nog niet voorbij. De meeste meldingen komen uit Gelderland-Zuid.