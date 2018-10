Deel dit artikel:













Nijmegenaren blijven vastzitten in één van de grootste loverboyzaken van Nederland

ARNHEM - Twee verdachten in wat het Openbaar Ministerie één van de grootste loverboy-zaken van Nederland noemt, moeten van de rechtbank in Arnhem in de cel blijven. Tijdens de zogeheten pro-formazittingen vroegen de advocaten opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis van de 2 verdachten. De rechters beslisten anders. Volgens hen wegen de maatschappelijke belangen zwaarder dan de persoonlijke belangen in deze zaak.

De twee Nijmegenaren zijn opgepakt in het zogeheten Dante-onderzoek. Zij worden ervan verdacht kwetsbare jonge vrouwen op hen verliefd te hebben gemaakt en toen seksueel en financieel te hebben uitgebuit. Zij zouden o.a. dure telefoonabonnementen hebben moeten afsluiten en fraude hebben moeten plegen met hun DigiD. Het Openbaar Ministerie noemde het aantal slachtoffers in de zaak eerder: 'uitzonderlijk.' Onderzoek loopt nog steeds Tot nu toe hebben vier meisjes aangifte gedaan in de zaak. 'Waar blijven de anderen?,' vroeg de advocaat van één van de verdachten zich af in de rechtzaal. Het Openbaar Ministerie stelt dat het onderzoek nog steeds loopt: 'twee dames zullen zeker worden toegevoegd aan het eindproces-verbaal, aldus de Officier van Justitie. 'En dan nog twee erbij, misschien.' Beide verdachten ontkennen loverboy te zijn. De 24-jarige verdachte zei voor de rechter dat hij niemand seksueel misbruikt heeft of verkracht. Ook zegt hij dat hij niemand heeft uitgebuit. Poging aangifte in te laten trekken Tijdens de zitting maakte de Officier van Justitie bekend dat de broer van één van de verdachten geprobeerd heeft om één van de slachtoffers te dwingen haar aangifte te laten intrekken. De rechtszaken tegen de twee Nijmegenaren gaat 17 december verder.