Drie aanhoudingen voor wietplantages Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

VELP - In Velp zijn maandag drie mensen aangehouden voor het kweken van hennep. De politie deed invallen in het centrum van Velp bij een pand aan de Hoofdstraat en de Vlashovenstraat en trof daar in totaal zo'n 400 planten aan.

Bij het pand aan de Hoofdstraat werd een 32-jarige man uit Velp aangehouden. Aan de Vlashovenstraat een man(43) en een vrouw(40) uit Velp. De politie kwam de hennepkwekerijen op het spoor door een tip. Op de ramen van de panden met daarin de ontmantelde plantages zijn posters gehangen dat misdaad niet loont en er een hennepkwekerij is ontmanteld.