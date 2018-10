Deel dit artikel:













Ruim 500 Q-koortspatiënten willen vergoeding van overheid Foto: Omroep Gelderland

Binnen een week hebben ruim 500 slachtoffers van de Q-koorts een vergoeding aangevraagd bij de overheid. Per aanvraag wordt maximaal 15.000 euro uitgekeerd. In totaal is er 14,5 miljoen euro beschikbaar.

Q-koortspatiënten die nu nog ziekteverschijnselen hebben of nabestaanden van mensen die zijn overleden aan de ziekte, kunnen zich tot eind januari aanmelden. Sinds vorige week maandag is op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aanvraagformulier te vinden. Ruim 4000 mensen besmet De Q-koorts, die door een bacterie van dier op mens wordt overgedragen, brak in 2007 uit op een geitenboerderij in het Brabantse Herpen. De ziekte verspreidde zich vervolgens snel over het land. De meeste besmettingen vonden plaats tussen 2007 en 2010. Ruim 4000 mensen raakten door de uitbraak besmet. Volgens officiële cijfers is de bacterie 74 patiënten fataal geworden, maar vermoedelijk zijn dat er meer. Met de compensatie is de rechtszaak van een groep van ongeveer 300 Q-koortspatiënten tegen de overheid niet van de baan. 'Vergoeding te laag' Zo vindt Q-koortspatiënt Berry van IJzendoorn uit Heerewaarden dat de overheid nog steeds geen schuld erkent. Hij vindt de vergoeding veel te laag. 'Het staat totaal niet in verhouding tot de geleden schade', sprak Van IJzendoorn eerder. De inwoner van Heerewaarden raakte in 2009 besmet met de ziekte, waarschijnlijk nadat hij langs een geitenboerderij was gefietst. Sindsdien is hij chronisch ziek en kan hij niet meer werken. Zie ook: Q-koortspatiënt: 'Vergoeding is een schijntje'