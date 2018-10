Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Scooterrijder overlijdt na botsing met auto in Hoevelaken Foto: AS Media

HOEVELAKEN - In het buitengebied van Hoevelaken is maandag een scooterrijder om het leven gekomen. Volgens de politie kwam het slachtoffer in botsing met een auto.

Het ongeval gebeurde rond 12.35 uur op de kruising van de Veenwal en de Penningweg. De toedracht is niet bekend. De scooterrijder is ter plekke gereanimeerd maar dat mocht niet baten, aldus een woordvoerder van de politie. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52