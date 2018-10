Hartstichting: 'Gelderland heeft 2500 AED's nodig die 24/7 beschikbaar zijn'

Om in onze provincie iedereen op tijd te kunnen helpen bij een hartstilstand, zijn er in Gelderland 2500 geregistreerde AED's nodig die 24/7 beschikbaar zijn. Daarom roept de Hartstichting op om met de buurt een zogenoemde BuurtAED aan te schaffen.

Een AED is een draagbaar apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme weer kan herstellen. In Gelderland zijn er 2000 geregistreerde AED's, waarvan 29 procent niet 24/7 beschikbaar is omdat het apparaat bijvoorbeeld in een winkel hangt. In Putten, Heumen, Overbetuwe en Lingewaard is het het beste geregeld. Daar is 100 procent van het totaal aantal benodigde AED’s altijd beschikbaar.

Oproepsysteem

Met de BuurtAED hebben burgerhulpverleners ten allen tijde een AED tot hun beschikking. Als burgerhulpverlener ben je aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Je krijgt op basis van je postcode een oproep op je mobiel bij een hartstilstand in jouw buurt. Een andere groep mensen krijgt een bericht waar de dichtstbijzijnde AED hangt. Op deze manier moeten mensen binnen een paar minuten geholpen kunnen worden.

6 minuten

De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn van levensbelang en een ambulance redt het vaak niet om zo snel bij het slachtoffer te zijn. Als iemand binnen die 6 minuten start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst. Elke minuut later dat de AED wordt ingezet, daalt de overlevingskans met 10 procent.

Gelderland Helpt besteedde in een special aandacht aan de BuurtAED. Bekijk hier de uitzending:

Crowdfunding

De BuurtAED schaf je met je buurt aan. De Hartstichting maakt het mogelijk een crowdfundactie te beginnen om zo genoeg geld in te zamelen. Als 60 huishoudens uit je buurt 25 euro geven, kan de AED worden aangeschaft. Op dit moment is in Ede, Elst en Nunspeet een inzamelingsactie actief.