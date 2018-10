Dierenarts Klaver uit Dodewaard: leeuwenwelpje maakt het goed

DODEWAARD - Het leeuwenwelpje dat gisteren werd gevonden in Tienhoven, maakt het goed.

Dat zegt dierenarts Peter Klaver uit Dodewaard, die door de politie werd gebeld om het beestje te bekijken. Het leeuwtje verblijft nu in de opvang van de Stichting Leeuw in Anna Paulowna. 'Ik heb ze nog advies gegeven wat het leeuwtje zou moeten eten. En dat heeft gewerkt. Het dier was in goede conditie.'

Het was niet vreemd dat de politie bij Peter Klaver terecht kwam. 'Ik sta op een lijst van dierenartsen die ze kunnen bellen in dit soort gevallen. Ik heb de hele wereld over gereisd en allerlei soorten dieren behandeld. Beren in Georgië, maar ik was vroeger ook dierenarts in Artis. Daar had ik ook met leeuwen te maken, maar een leeuw in Nederland langs de weg in een hondenbench, dat was ook mijn eerste keer.'

Zie ook: Leeuwenwelpje gevonden: Gelderse dierenarts schiet te hulp