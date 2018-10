Deel dit artikel:













Wolf op Veluwe vastgelegd op camera Foto: EPA/Archief

ERMELO - De wolf op de Veluwe is opnieuw gezien en deze keer vastgelegd door camera's van Staatsbosbeheer en Wolven in Nederland. Dat laat Wolven in Nederland weten via de website Nature Today.

De wolf is op 15 september vastgelegd door een cameraval. De beelden bevestigen dat er nog steeds een wolf op de Veluwe rondloopt. Bekijk de beelden (tekst gaat verder onder de video): Deze zomer zijn ook al wolvenkeutels gevonden. Daarvan is met DNA-onderzoek vastgesteld dat het gaat om een wolvin afkomstig uit een roedel bij Babben in Duitsland. Of het nu weer om diezelfde wolvin gaat is nog niet zeker. Eerder al amateurbeelden Dit zijn de eerste officiële videobeelden van de cameraval die zijn vrijgegeven. Wel zijn er eerder amateurbeelden opgedoken van de wolf. Die zijn terug te vinden in het dossier Wolf op de website van Omroep Gelderland. Een aantal vrijwilligers van Wolven in Nederland was onlangs in Duitsland om daar te leren hoe wolvensporen te herkennen. Daarnaast zijn er ook al een groot aantal vrijwilligers die al zijn opgeleid en actief op zoek zijn naar sporen, zoals keutels en pootafdrukken. Lees hier alles over de wolf in Gelderland