Vitesse blaast oefenwedstrijd af door blessures

ARNHEM - Vitesse blaast de oefenwedstrijd tegen SC Heerenveen van aankomende donderdag af. De Arnhemmers hebben veel geblesseerden en willen niet het risico lopen nog meer spelers kwijt te raken.

Vitesse mist namelijk al spits Tim Matavz, die tegen Feyenoord een beenbreuk opliep. Ook Roy Beerens is geblesseerd, hij heeft last van zijn enkel. Charly Musonda is al een tijdje uit de roulatie en Bryan Linssen heeft nog altijd last van zijn enkel. De Limburger speelde gister wel mee met Vitesse, maar met veel medicatie. Ook Hilary Gong, Rasmus Thelander en Arnold Kruiswijk hebben nog altijd last van langdurige blessures.

De wedstrijd tegen SC Heerenveen zou donderdag om 12.00 uur plaatsvinden in Heerenveen, dat gaat nu dus niet door. Dat betekent dat Vitesse deze week geen wedstrijd zal spelen, want komend weekend speelt het Nederlands elftal.