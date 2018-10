VIDEO: Eigenaar cafetaria verjaagt overvaller met mes

Volgens de politie kwam de gemaskerde dader rond 23.45 uur de zaak binnen. Hij bedreigde de eigenaar en een medewerker met een vuurwapen of iets wat daarop lijkt.

Niet onder de indruk

Op de beelden is te zien dat de eigenaar niet onder de indruk is van de gewapende man. Hij grijpt een mes en gaat achter de overvaller aan.

Gevlucht

De overvaller is gevlucht via het Noordpad. Hij droeg een capuchon en had zijn gezicht bedekt.

Foto: Roland Heitink

De politie heeft sporenonderzoek verricht en de camerabeelden van de cafetaria veiliggesteld. Ze vraagt mensen die iets hebben gezien zich te melden.

