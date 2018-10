Gevonden leeuw zat waarschijnlijk bij iemand thuis: 'Dan gaat je bank er wel aan'

'Het was een bijzondere ochtend', blikt Klaver terug. Hij snelde naar Tienhoven toen hij hoorde van de bijzondere vondst en hielp Stichting Leeuw het welpje in een busje te laden.

De vindplek.

In quarantaine

Het dier is vervolgens naar het opvangcentrum van de stichting in Anna Paulowna gebracht. 'Ik heb gisteravond nog even contact gehad met de mensen daar', vertelt de dierenarts, die gespecialiseerd is in exotische dieren. 'Ze hebben hem in quarantaine geplaatst en kijken nu goed naar wat hij eet en drinkt.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Peter Klaver:

Naar dierentuin

Het leeuwtje is nu officieel van de overheid. Die moet bepalen wat er met het dier gaat gebeuren. 'Maar terug naar het wild kan hij niet meer', benadrukt Klaver. 'Hij heeft geen training gehad van zijn moeder. En als je ons morgen in het regenwoud zet verhongeren we ook, zeg ik altijd maar. Waarschijnlijk gaat hij straks naar een dierentuin.'

Foto: Peter Klaver

Waar het welpje vandaan komt is nog niet duidelijk. 'Dat is waarschijnlijk niet meer te achterhalen', zegt de dierenarts. 'Ik neem aan dat de eigenaar zich niet gaat melden. Dan krijgt hij meteen een flinke boete. Ik vermoed dat het dier bij iemand thuis heeft geleefd.'

Weggedaan

Het welpje, dat waarschijnlijk zo'n vier maanden oud is, zag er goed uit toen het werd gevonden. 'Ze zullen hem als klein leeuwtje hebben gekregen. Maar toen hij groter werd, is hij misschien het bankstel gaan aanvallen. Of kinderen in huis gaan krabben, want hij heeft behoorlijke nagels. En dan moet je kiezen: de bank of de leeuw eruit. En toen hebben ze voor de leeuw gekozen', aldus Klaver.

