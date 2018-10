Auto botst frontaal tegen boom: 2 gewonden

RIETMOLEN - Op de Kleislagdijk bij Rietmolen (gemeente Berkelland) is zondagavond een auto frontaal tegen een boom gebotst. Twee inzittenden raakten daarbij gewond.

Het eenzijdige ongeval werd even voor 23.00 uur gemeld. Volgens een videocorrespondent spraken de slachtoffers Engels. Ze zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De politie heeft ter plekke onderzoek verricht. De Kleislagdijk, die enige tijd was afgesloten, is een onverharde weg.