Cafetaria in Arnhem doelwit overval Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Cafetaria Onder de Linde in de Arnhemse wijk Klarendal is in de nacht van zondag op maandag overvallen.

De overval vond even na middernacht plaats. De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan en het slachtoffer verhoord. Ook zullen de camerabeelden worden veiliggesteld. De politie kon nog niet zeggen of het ging om één dader of meerdere. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien zich te melden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52