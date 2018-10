DIEREN - Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen vanaf komende donderdag tot ongeveer 11 november geen gebruikmaken van de veerpont tussen Dieren en Olburgen. Dat meldt veerbaas Roland Jansen.

De veerpont moet voor groot onderhoud en keuring uit het water.

Het veer is vooral populair onder scholieren. Zonder het pontje moeten zij via Doesburg fietsen of het pontje bij Brummen pakken.

