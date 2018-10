Linssen zat vol met pillen, maar wilde Vitesse helpen

Daar gaf hij een uitstekende bal op Oussama Darfalou, die alleen nog maar hoefde binnen te schieten. 'Het was heerlijk om weer op dat laken te staan en dat ik dan ook een goede wedstrijd speel. Als je voetbalt vergeet je je enkel, dan is het de knop omzetten en vol voor alles gaan. En ik heb vandaag geluk gehad dat er niemand een trap op de enkel gaf, dan is het voor mij eigenlijk genieten.'

Tekst gaat verder na de video:

En mede doordat Linssen kon spelen, kon ook spits Darfalou genieten. 'Hij heeft echt een hele goede wedstrijd gespeeld, ik gun hem dat zo. Want hij wil zo graag, ook op de training. Dan schiet hij er vandaag twee binnen, dat is echt fantastisch voor die jongen.'



Foto: Wil Kuijpers

'Pillen geslikt'

Toch was het allerminst zeker dat Linssen kon genieten van de middag. Hij heeft nog altijd last van een enkelblessure. 'Nog steeds, ik moest noodgedwongen spelen. Als het team mij nodig heeft, dan moet ik maar spelen met pijn. Ik heb een risico genomen, veel pillen geslikt en het is gelukkig goed uitgepakt. Maar het is voor mij wachten tot ik weer fit ben dat ik echt goed kan spelen.'

Toch heeft zo'n wedstrijd spelen wel weer gevolgen voor Linssen. 'Ik zal wel een paar dagen plat moeten, want mijn enkel zal niet veel soeps zijn morgen.'