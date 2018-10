Deel dit artikel:













550 hardlopers rennen in Wijchen 80.000 euro bij elkaar voor KiKa Foto: Run for KiKa Foto: Run for KiKa Foto: Run for KiKa

WIJCHEN - Bijna 550 deelnemers hebben zich zondag in recreatiegebied De Berendonck bij Wijchen in het zweet gewerkt tijdens Run for KiKa. Samen haalden zij 82.875,31 euro op voor het goede doel.

Het was de laatste editie van het hardloopspektakel, dat eerder ook al in onder meer Amsterdam en Eindhoven werd gehouden. De honderden deelnemers konden kiezen uit 10 kilometer, 5 kilometer of de KidsRun voor jonge atleten. Tijdens het evenement in Wijchen werd ook het landelijke totaalbedrag bekendgemaakt: een recordbedrag van 1.214.017,13 euro voor meer en beter onderzoek naar kinderkanker. 'Geweldig dat zoveel mensen zich letterlijk in het zweet rennen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KiKa', zegt Kristel namens de organisatie. 'Samen kunnen we het verschil maken voor kinderen met kanker.'