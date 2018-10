'Bibliothecarissen zijn hip, vlot en leuk!'

Marjolein onderscheidt zich vooral doordat ze van alles in het werk stelt om ook jongeren warm te krijgen voor de literatuur. Zo organiseerde ze zaterdagavond het literatuurfestival Buiten Zinnen.

Terwijl op het plein voor bibliotheek Mariënburg de najaarskermis aan de gang is, rent Marjolein binnen van hot naar her om te zorgen dat alles soepel verloopt. Concurrentie van de kermis? 'Nou, ik denk dat ik een ander soort jongeren bereik dan dat naar de kermis komt.'

De tekst gaat verder onder de video

Vol zelfvertrouwen

Bovendien duurt de kermis nog een week, redeneert Marjolein terwijl Buiten Zinnen alleen deze zaterdagavond aan de gang is. Dus vol zelfvertrouwen redeneert Marjolein: 'Ze kiezen toch wel voor de bibliotheek.'

Buiten Zinnen is een festival gericht op jongeren die schrijven. Marjolein: 'Normaal gesproken is schrijven iets dat je in je eentje doet, maar hier brengen we dat samen. Hier kun je met elkaar schrijven, krijg je workshops, inspiratie, van bekende schrijvers en jong talent.'

'Jongeren krijgen naar plezier en willen lezen'

Het is één van de dingen waarmee Marjolein probeert om meer mensen naar de bibliotheek te krijgen. Verder organiseerde ze onder meer Stoere mannen, Sterke verhalen en The Night at the Library. Als projectmedewerker Educatie ligt haar focus bij het voortgezet onderwijs en ze stond aan de wieg van B/Slash, een leesbevorderingsproject voor vmbo 3-leerlingen dat landelijk navolging krijgt. Marjolein: 'Omdat jongeren vaak op een gegeven moment stoppen met lezen omdat het vaak moeten wordt en wij willen ze weer krijgen naar plezier en naar willen lezen. En daar zet ik me voor in.'

En dat doet ze voor 100 procent, of eigenlijk nog meer dan dat. Overal springt ze bij. Dan Marjolein weer aan de kassa en dan staat ze weer achter de bar. 'Ja, ik ben wel een manusje van alles. Dat hoort erbij.'

'Hip, vlot en leuk'

Weg dus met dat imago van de stoffige bibliothecaris. Marjolein druk gebarend met de handen: 'Er zijn nog steeds stoffige bibliothecarissen, maar die moet je zoeken. Er zijn er veel meer die hip, vlot en leuk zijn.'

En of Marjolein nou de bibliothecaris van het jaar wordt of niet, alleen al de nominatie vervult haar met trots. 'Ik vind het een ontzettend grote eer, veel groter bestaat de eer niet in bibliotheekland. Dus ja, ik ben er wel gelukkig mee.'

Stemmen op Marjolein kan hier