Fan zijn van De Graafschap is soms zwaar

DOETINCHEM - Het valt niet altijd mee om fan te zijn van De Graafschap. Maar de meeste supporters zijn wel berekend op tegenslag.

"We wisten na de promotie via de nacompetitie vorig seizoen al dat het moeilijk zou worden", legt de trouwe supporter Tinus Gierpet uit. "Zo is het altijd al geweest met De Graafschap. We moeten altijd achter elkaar blijven staan, of het nou goed of slecht gaat. Dat is hard nodig dit seizoen. We hebben eigenlijk iets meer ervaring nodig, vooral in de spits. Want een echte scorende spits hebben we niet. Overleven is zat. Als we op vijftien eindigen, ben ik supertevreden."

"Ik denk dat het heel moeilijk wordt", vindt een andere supporter. "Ze moeten het van hun vechtlust hebben. Vorige week lukte het wel om de punten binnen te halen met een beetje geluk. Maar of we erin blijven? Twijfelgevalletje, ik hoop het. Ze moeten er voor knokken."