Leeuwenwelpje gevonden: Gelderse dierenarts schiet te hulp

TIENHOVEN - Dierenarts Peter Klaver uit Dodewaard bedacht zich zondagmorgen geen moment: 'Om half 10 werd ik gebeld door de meldkamer dat er een leeuw of tijger was aangetroffen in een weiland bij Tienhoven.' Klaver, die gespecialiseerd is in exotische dieren en wild life, stapte na het telefoontje direct in de auto.

Een voorbijganger trof zondagochtend in de Utrechtse plaats Tienhoven een leeuwenwelpje aan en schakelde de politie in. Het dier zat in een hondenbench in een weiland. Een situatie die voor de agent die poolshoogte ging nemen ook niet alledaags is. 'De agent was een beetje in paniek.'

'Ze zochten een dierenarts die zou kunnen verdoven en deskundige hulp', vertelt Klaver. 'Ik had een etentje ergens anders, een brunch, maar ik ben direct naar mijn praktijk in Dodewaard gereden, spullen bij elkaar gepakt en iets harder dan mag er naartoe gereden. Daar stonden twee politiewagens en motoragenten bij een bench in een weiland die bedekt was met kleden.'

Klaver was door de politie gevraagd om het beestje eventueel te verdoven. 'Van een leeuw onder de 100 kilo liggen we niet wakker', grapt hij. 'De kooi was vrij gammel en de mogelijkheid bestond dat het welpje zou ontsnappen. Maar uiteindelijk lukte het om de leeuw met kooi en al in de wagen te schuiven. Het verdoven bleek dus niet nodig.'

Welpje pas vier maanden oud

Klaver is als dierenarts verbonden aan Ouwehands Dierenpark en werkte ruim 15 jaar bij Artis. Hij schat dat het welpje ongeveer vier maanden oud is. 'Als je hem goed voert kan deze leeuw 200 kilo worden.' Of het een mannetje of vrouwtje is, weet de dierenarts nog niet. Wel maakt het dier het volgens hem goed. 'Hij oogt gezond en was actief, dat is een goed teken.'

Voordat de politie Klaver inschakelde, is eerst ook contact gezocht met de directeur van Ouwehands Dierenpark. 'Ouwehands Dierenpark gooide de hoorn erop, die dachten: dit kan niet waar zijn.' Over wie dit op zijn geweten heeft, kan Klaver alleen nog maar speculeren. 'Mensen hebben deze locatie zorgvuldig gekozen, er staan geen huizen op een kilometer in de buurt.'

Het leeuwtje is inmiddels opgevangen door Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Volgens de dierenarts komt het zo goed als niet voor dat er een gedumpt jong leeuwtje wordt gevonden. De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het dier.