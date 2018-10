Deel dit artikel:













80 fiets-touroperators testen Gelderland Foto: Omroep Gelderland

OTTERLO - Meer dan 80 fiets-touroperators uit 20 landen testen hoe fietsvriendelijk onze provincie is. Ze bezoeken de Veluwe, Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Het doel is om ze kennis te laten maken met de toeristische attracties in Gelderland, waardoor deze wereldwijd worden opgenomen in fietsvakanties.

Cycle Summit Het is de eerste keer dat de Cycle Summit in Nederland wordt gehouden. Het is het grootste evenement voor fiets-touroperators ter wereld. Vier dagen lang trekken ze door Gelderland. De organisatie van de Cycle Summit heeft dit jaar de Veluwe, Arnhem en het Rijk van Nijmegen uitgekozen. 'Het evenement biedt een geweldige kans om de regio in de etalage te zetten bij de fiets-touroperators,' zegt Herre Dijkema, directeur van VisitVeluwe: 'Ze zullen door het veelzijdige programma zeker geïnspireerd raken.' Gastvrijheid Het vierdaagse programma laat de mooie verschillen van landschappen, erfgoed, belevingen en gastvrijheid in Gelderland zien. De deelnemers maken een historische stadswandeling door Arnhem, fietsen door de natuur van het Nationale Park de Hoge Veluwe en brengen een bezoek aan het Kröller-Müller Museum. Ook bezoeken ze een wijn- en kaasproeverij in Groesbeek en krijgen ze een rondleiding in Kasteel Doorwerth. Verder wil de organisatie laten zien dat Gelderland een uitstekende fiets-infrastructuur heeft met ruim 5.000 kilometer aan fietspaden.