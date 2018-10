Nieuwe aanvalsleider Darfalou helpt Vitesse langs Heracles Almelo

EINDSTAND VITESSE - HERACLES ALMELO: 4-0

90+4': Afgelopen!

90+2': Maar nu mist de back en kan hij niet juichen (zoals eerder, zie foto). Hij schiet de bal heel hoog over.

90+2: Penalty voor Vitesse. Buitink wordt onderuit getrokken. Het is weer Büttner die achter de bal gaat staan.

90': Nog twee wissels aan Arnhemse zijde. Max Clark en Mukhtar Ali mogen nog een paar minuten meedoen. Oussama Darfalou verlaat onder luid applaus het veld en ook Bryan Linssen wordt luid toegezongen.

85': Wissel bij Vitesse. De ongelukkige Bero verlaat het veld, Thomas Buitink komt er nog bij.

73': GOAL! En daar is de 4-0. Nadat Büttner wordt neergelegd in het strafschopgebied, is het uiteraard ook een penalty. En waar iedereen denkt dat Darfalou op kan voor zijn hattrick vandaag, is het Büttner die de bal opeist. De back faalt niet vanaf elf meter.

64': GOAL! Daar is Darfalou weer. Na een goede kapbeweging haalt de spits uit en schiet hij ook de 3-0 binnen. Een goede binnenkomer voor hem als vervanger van Matavz.

63': Darfalou maakt een sterke indruk bij Vitesse vandaag. Nu houdt hij het balletje keurig vast zodat Büttner een voorzet kan geven. De voorzet wordt net naast gekopt door Bero, die zijn vizier niet zo op scherp heeft vandaag.

60': Kopballetje van Linssen uit een vrije trap van Büttner nu. Maar ook Linssen kopt niet raak.

56': Bero krijgt een kopkans uit een vrije trap van Büttner, maar de Slowaak kopt naast.

52': De brancard mag weer het veld op in GelreDome, gelukkig voor Vitesse deze keer niet een speler van hen. Wel heel treurig voor Rossmann van Heracles, die het veld op de brancard verlaat.

47': Daar was al bijna de 3-0, maar de opgestoomde Karavaev vergeet alleen de bal in het netje te leggen.

46': De wedstrijd is weer begonnen.

45': Rust.

43': GOAL! Oussama Darfalou wordt diepgestuurd, de Algerijn is snel en schiet de 2-0 achter Blaswich.

40': Rossmann maakt vlak voor rust uit het niets bijna de 1-1. Maar Eduardo ziet de bal net voorlangs gaan.

34': Er gebeurt niet heel veel in de wedstrijd. Toch willen beide coaches niet rustig gaan zitten.

29': Kopbal van Linssen belandt in het zijnet.

26': De Slowaak keert in ieder geval weer terug in het veld. Kijken of hij de wedstrijd uit kan spelen.

25': Nu is het Bero die met pijn aan zijn voet op de grond ligt. Dat kan Vitesse er eigenlijk niet bij hebben, gezien de grote ziekenboeg.

22': Daar was een mooie combinatie tussen Bero en Darfalou, uiteindelijk gaat Bero langs de Heracles-doelman en gaat hij liggen. Geen strafschop zegt scheidsrechter Kamphuis en ook de VAR grijpt niet in.

21': Nu is het Linssen van grote afstand, maar zijn schot waait net over.

20': Beelden van de goal van Foor.

16': Aan de andere kant een mogelijkheid voor Heracles. Kuwas legt de bal op Dalmau, maar de spits kan Eduardo niet echt testen.

11': GOAL! Eerst lacht het stadion hem uit als Foor wil uithalen, maar over de bal heen schiet. Een paar seconden later haalt hij geweldig van afstand uit en gaat de bal binnen. Een hele mooie treffer van de man uit Ophemert.

5': Daar was Vitesse dichtbij de 1-0. Darfalou kopt een voorzet van Karavaev van dichtbij op de paal.

3': Door de terugkeer van Linssen is de tandem Büttner-Linssen weer compleet.

1': We zijn begonnen.

14.27 uur: Nu al vuurwerk. En we zijn nog niet eens begonnen.

14.20 uur: De zon schijnt volop. Het dak is open. De eerste grappen over een zonnebril voor de keeper zijn alweer gemaakt. Dit nadat keeper Remko Pasveer vorig jaar een bal niet zag aankomen door de zon.

14.12 uur: Het uitvak zit bijna vol, de trekkers zijn dus geparkeerd.

14.07 uur: Bryan Linssen is dus weer terug, zullen alle problemen met de enkel voorbij zijn?

14.00 uur: Hij was van de week nog ziek, maar dus op tijd hersteld. Oussama Darfalou moet voor Vitesse de doelpunten gaan maken.

13.55 uur: Daar komen de spelers voor de warming-up.

13.50 uur: Vitesse-aanvoerder Maikel van der Werff speelt vandaag met een regenboogaanvoerdersband (mooi woord voor galgje overigens), dit om te laten zien dat voetbal voor iedereen is.

13.45 uur: Trainer Leonid Slutskiy heeft last van de zon.

13.40 uur: Navarone Foor komt een oude bekende tegen. Mo Osman speelde jarenlang in het geel en zwart, maar brak nooit echt door in het eerste elftal. Bij Heracles is hij een vaste waarde.

13.35 uur: Dit is de opstelling van Vitesse. Bryan Linssen speelt dus, maar ook Darfalou. Hij vervangt Matavz die zijn been brak.

Opstelling: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Darfalou, Linssen.

13.30 uur: Heracles Almelo is de revelatie van het seizoen tot dusver. De ploeg staat keurig vierde. En dat onder leiding van deze Duitse coach.

13.25 uur: Vitesse speelde vorige week in De Kuip tegen Feyenoord. Buiten het feit dat de wedstrijd verloren ging, verloor Vitesse ook Bruns, Doekhi (beiden geschorst) Matavz en Beerens (geblesseerd). Dat zorgde even voor het feit dat er dit weekend mogelijk tien spelers niet aanwezig zouden zijn.

