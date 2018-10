UPDATE zoekactie Nijmegen: nog steeds één man voortvluchtig

NIJMEGEN - De politie heeft de tweede man die zondagochtend betrokken was bij een achtervolging in de Nijmeegse wijk Hatert nog niet gevonden. Er wordt overleg gevoerd over wat de politie verder gaat doen. Ondertussen is in de loop van de zondagochtend het zoeken met de politiehelikopter gestaakt.

De man die nog gezocht wordt, was één van de inzittenden van een gestolen Volkswagen Up die vanmorgen op de Hatertseweg in de prak werd gereden. De bestuurder bedreigde een inwoner van Nijmegen met een wapen. De politie kan niet zeggen of de voortvluchtige man gewapend is.

De Volkswagen Up is in de nacht van zaterdag op zondag gestolen bij een woninginbraak aan de Florence Nightingalestraat in Nijmegen, waar de dieven ook drie fietsen en een TV meenamen. Deze auto viel later in de Kleverburgstraat op, doordat deze veel herrie veroorzaakte door het missen van één van de banden.

Bedreiging met pistool

'Ik werd wakker door een soort van krassend geluid en het leek meteen op een auto die zonder een band door de straat reed', vertelt buurtbewoner Danny Vermeulen.

Toen Danny datzelfde geluid een tijdje later opnieuw hoorde, besloot hij te gaan kijken: 'Op de hoek van de Kleverburgstraat met de Couwenbergstraat sprak ik twee jongens die ook buiten waren gaan kijken. Zij vertelden dat één van de inzittenden vanuit het raam van de auto een pistool had getrokken.'

Op straat vroegen inmiddels meerdere buurtbewoners zich af wat er zich afspeelde in de wijk. Nadat Danny de jongens sprak, liep hij met zijn buurman nog een rondje, onder meer langs het Cruyff Court aan de Couwenbergstraat. 'We zagen daar iemand hard wegrennen, maar toen wisten we niet dat er nog iemand vermist werd. Toen dachten we nog wel: waarom ga je 's ochtends rennen?'.

Signalement

De Volkswagen Up die op drie banden door Hatert reed, strandde uiteindelijk op de Hatertseweg. 'Volgens andere buurtbewoners zijn de twee verdachten daarna uitgestapt en weggerend.' Eén van de inzittenden werd snel aangehouden door de politie. De politie heeft onderstaande signalement verspreid.

