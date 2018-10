Susan Krumins wint in Baskenland

BERANGO - Susan Krumins heeft de stratenmijl van Berango gewonnen.

De wedstrijd in het Spaanse Baskenland ging over 1609 meter. De 32-jarige atlete uit Nijmegen deed er vijf minuten en twee seconden over. Ze versloeg de winnares van vorig jaar, de Spaanse Solange Pereira, en mocht daarom poseren met een traditionele Baskische baret.

Krumins werd twee weken geleden nog derde bij de Dam tot Damloop. Ze kent een uitstekend seizoen, want op het EK in Berlijn pakte ze zilver op de 10 kilometer. Een ander doel dit jaar is het EK Cross, dat op 9 december plaats vindt in de Beekse Bergen.