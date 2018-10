VIDEO: Blinde Theo (92) uit Zutphen maakt parachutesprong

Theo is blind en zat vroeger in het leger in Nederlands-Indië waar hij iemand kende die parachutist was. Hij mocht destijds een keer mee en vond dat zo fantastisch dat hij nog een keer wilde springen.

Hoe heeft Theo zijn sprong beleefd? Dat zie je in dit filmpje.

Oudste parachutist van Nederland

Theo is van plan vaker een parachutesprong te maken. Het liefst na zijn 95e. Dan hoopt hij de oudste parachutist van Nederland te worden.

Theo heeft dit alles te danken aan het Nationaal Ouderenfonds. Zij zorgden er op Nationale Ouderendag voor dat zijn langgekoesterde wens in vervulling ging.