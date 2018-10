Deel dit artikel:













Politiehelikopter in Nijmegen zoekt voortvluchtige man Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen is bezig met een zoekactie rond de Kleverburgstraat in Nijmegen. Er wordt een man gezocht. Die was één van de inzittenden van een gestolen UP die vanmorgen op de Hatertseweg in de prak werd gereden. De bestuurder bedreigde een inwoner van Nijmegen met een wapen.

Een politiehelikopter cirkelt op dit moment boven het gebied rond de Kleverburgstraat. Daarnaast zijn agenten bezig met het zoeken in de tuinen en op de daken in de buurt. Er is één man aangehouden. De politie zoekt nog naar de tweede verdachte. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52