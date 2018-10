Jonge automobiliste gewond bij ongeval

ELBURG - Een jonge bestuurster is zaterdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval aan de Flevoweg bij Elburg. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurster kwam uit de richting van Flevoland gereden. Door onbekende oorzaak kwam ze links van de weg in de berm terecht. De auto botste daar met de bijrijderszijde tegen een boom.

Een voorbijganger is gaan kijken bij het slachtoffer. De vrouw was toen al niet meer bij kennis. De brandweer van Elburg heeft samen met de politie en ambulancepersoneel de vrouw uit haar auto gehaald. Ze is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand is niet bekend.

Vanwege het ongeval was de Flevoweg vanaf de rotonde bij de haven tot aan de rotonde met de Zuiderzeestraatweg Oost/-West afgesloten. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan.