Huis beschadigd bij autobrand Foto: Luuk Merkus/persbureau Heitink

BEUNINGEN - In Beuningen is een auto uitgebrand. Daarbij is er schade aan een huis ontstaan.

De auto stond op de oprit van de woning aan de Esdoornpark toen die in de nacht van zaterdag op zondag uitbrandde. De woning raakte daardoor ook beschadigd. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52