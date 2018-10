Henk de Jong: nederlaag vervelend maar terecht

DOETINCHEM - Trainer Henk de Jong vond dat er niks af te dingen viel op de pijnlijke nederlaag van De Graafschap thuis tegen Heerenveen.

"Dit is een hele vervelende avond voor ons. Maar het was wel terecht. We kwamen echt in onze zwakte te spelen. Na de 1-0 konden we ons niet meer aan onze afspraken houden. Toen kwamen we ook echt tekort en was Heerenveen heer en meester. Daarvoor was er weinig aan de hand, al proefde ik wel dat zij wat sneller waren in het handelen. Maar dat we zo in zouden storten, had ik niet verwacht."

De Graafschap speelt vanwege het interlandweekend pas weer over twee weken een wedstrijd. "Ja, dan komen er weer een man of vier, vijf bij. En we moeten kijken wat we moeten doen. We blijven echt wel op de aanval spelen, maar je moet de jongens niet in hun kwetsbaarheid krijgen. Vorige week was het nog hosannah. En nu liepen ze zich het laplazarus. Want Heerenveen was veel beter. We moeten vanaf nu alle punten sprokkelen die we kunnen krijgen. We hebben zeven puntjes en moeten zo snel mogelijk over die tien komen. En we hebben nog een wedstrijd of negen om op vijftien te komen. Dat zou heel mooi zijn."