El Jebli wil niet in de war raken na afgang De Graafschap

DOETINCHEM - Youssef El Jebli vond de afgang van De Graafschap tegen Heerenveen pijnlijk.

"Ja heel erg. Na die 1-0 waren we het helemaal kwijt. Daarna waren het gewoon gratis goals voor hun. Dan nog een rode kaart. De tegenstander kon heerlijk de bal rondspelen. We hadden goed willen afsluiten om goed die twee weken in te gaan. We wonnen van Willem II met goed voetbal. Nu geven we het helemaal weg."

"We staan er nog goed voor, want we hebben al zeven punten. Drie jaar geleden hadden we na zeventien wedstrijden pas vijf punten. Dus we moeten niet in de war raken. We moeten doorgaan waar we mee bezig waren. Dan komt het wel goed."