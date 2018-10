Jongen (10) weer terecht na vermissing

MALDEN - De 10-jarige jongen die zaterdagavond werd vermist in Malden, is weer terecht. Dat meldt de politie.

De jongen verdween rond 19.00 uur vanaf de McDonalds in Malden. De politie zette onder meer een helikopter in, die zaterdagavond rondjes vloog boven de plek van de vermissing. Ook burgernet.nl maakte melding van de vermissing.



Rond 20.45 uur meldde de politie dat de jongen weer was gevonden. Hij was zelf naar huis gegaan.