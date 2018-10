Deel dit artikel:













Inwoners Gelderland aangehouden in Limburgs drugslab Foto: Omroep Gelderland

SITTARD - De Limburgse politie heeft twee inwoners van Geldermalsen en Buren aangehouden in verband met de vondst van een groot drugslaboratorium in Sittard. In het lab vonden agenten onder meer 400 liter vloeistof voor het maken van 760 kilo amfetamine.

Het drugslab werd gevonden in een loods aan de Millenerweg in Sittard. Daarin trof de politie ook 600 liter zoutzuur en 200 kilo grondstoffen aan die ook worden gebruikt voor het maken van drugs. De aangehouden personen zijn een 44-jarige man uit Waardenburg en een 42-jarige man uit Buren. De politie kwam het lab naar verluid op het spoor door informanten. De loods waarin het drugslab zat. Foto: Google Streetview

