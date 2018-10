Alexander Pechtold stapt uit Tweede Kamer

WAGENINGEN - Alexander Pechtold stapt op als partijleider van D66 en als lid van de Tweede Kamer. Dat maakte Pechtold zaterdag bekend op het D66-partijcongres in Den Bosch. Pechtold was van 2003 tot 2005 ook burgemeester van Wageningen, de stad waar hij nog steeds woont.

De D66-voorman zei in Den Bosch dat hij met ingang van dinsdag de Tweede Kamer verlaat. 'Na 12,5 jaar maak ik als partijleider de balans op. Ik concludeer dat ik alles heb gegeven. We hebben er alles uitgehaald en het is tijd voor nieuw leiderschap.'

Pechtold kwam naar Den Haag na zijn periode als burgemeester van Wageningen. Hij volgde partijgenoot Thom de Graaf op als minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Politicus van het jaar

In 2007 werd Pechtold fractievoorzitter van D66, nadat hij eerder al partijvoorzitter was. In hetzelfde jaar wees de parlementaire pers hem aan als 'Nederlands politicus van het jaar'. Ook in 2009 haalde de Wageninger die titel binnen.

Van oppositie naar coalitie

Tijdens de verkiezingen van 2010 sleepte D66 onder leiding van Pechtold 10 zetels in de wacht. Toch kwam de partij uiteindelijk in de oppositie terecht. In 2017 steeg de partij naar 19 zetels. Er kwam een coalitie met de VVD, CDA en de ChristenUnie.

Kritiek

De laatste twee jaar lag Pechtold regelmatig onder vuur, onder meer wegens een buitenlandse schenking van een appartement in Scheveningen. Pechtold meldde die schenking niet, wat hem op kritiek kwam te staan. De Hoge Raad en het Openbaar Ministerie concludeerden echter dat er geen sprake was van strafbare feiten. Meer recent was ook het privéleven van Pechtold onderwerp van gesprek.

Reactie Rutte

In een reactie noemt premier Rutte het vertrek van Pechtold 'een groot verlies voor zijn partij en voor de Nederlandse politiek. Maar ik zal hem ook persoonlijk erg gaan missen.' Rutte noemt Pechtold bovendien 'een uitstekend debater die houdt van het politieke, een hartstochtelijk verdediger van de democratie' en 'iemand met wie je altijd zaken kunt doen.'

D66 kiest dinsdag een opvolger voor Pechtold.