Autistische jongen duikt op in Amsterdam

EDE - De 18-jarige Danny uit Ede is weer terecht. Dat meldt de moeder van de autistische jongen. Ze kon haar zoon zaterdagavond ophalen in Amsterdam. Danny verdween vrijdag in Ede.

Op Facebook deed de moeder eerder nog een emotionele oproep aan mensen om naar haar zoon uit te kijken. Danny verdween vrijdag. Hij pinde nog bij de ING automaat op de Bellestein in Ede. Het signaal van zijn telefoon werd later nog getraceerd in Arnhem.

Zaterdagavond meldde de moeder op Facebook dat Danny gelukkig is gevonden. 'Lieve allemaal, bedankt voor het vele delen en iedereen voor zijn aangeboden hulp. Danny is terecht. Wij zijn nu onderweg naar politiebureau in Amsterdam waar we Danny kunnen ontmoeten. We zijn enorm blij met alle hulp en steun.'

Onbekend is nog waarom Danny verdween. Volgens de familie was er geen sprake van ruzie.