Autistische jongen (18) uit Ede vermist

EDE - De moeder van de 18-jarige Danny Brom uit Ede doet zaterdag een emotionele oproep op Facebook. Haar autistische zoon is sinds vrijdag vermist. De politie schakelde vrijdagmiddag Burgernet in, maar tot op heden is hij nog niet gevonden.

Vrijdag om 14.44 uur pinde Danny nog bij de ING automaat op de Bellestein in Ede. Daar nam hij 550 euro op. 'Wellicht dat iemand hem gezien heeft en tips voor de politie heeft', schrijft zijn moeder Ellen in haar oproep op Facebook.

'Help iedereen is radeloos', schrijft Ellen in haar bericht, dat inmiddels al meer dan 1200 keer is gedeeld. Ze zegt dat ze geen idee heeft waarom hij is weggelopen. 'Ik was de jongste van school halen en daarna was Danny verdwenen.' De politie traceerde zijn mobiele telefoon vrijdagavond in het centrum van Arnhem. De gsm is daar nu nog steeds, maar Danny is niet bereikbaar.

Gamen

Danny heeft kort blond haar en is ongeveer 1.85 meter lang. De laatste keer dat zijn moeder hem zag droeg hij een blauw shirt en een zwarte joggingbroek. 'Het is mogelijk dat hij op dit moment andere kleding draagt', schrijft zijn moeder.

Zijn moeder schrijft verder dat haar zoon autistisch is en erg beïnvloedbaar. 'De laatste tijd zat hij veel te gamen en de politie vermoed dat het iets met die wereld te maken heeft.' Ze sluit het bericht af met een oproep. 'Wanneer iemand Danny ziet. Gelieve te bellen naar 112 of politie. Benader hem zelf AUB niet zelf. Of stuur mij een pb.'