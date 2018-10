Vreugde en verdriet: Apeldoornse kapsalon in de prijzen

Bertie Koolman, weduwnaar van Lisette en mede-eigenaar, is erg trots op zijn team. 'Lieke, Roos en Nushka hebben daar een unieke prestatie geleverd. Ze hebben het verlies en de emotie omgezet in motivatie en daarmee drie gouden plakken behaald.'

Extra bijzonder

De drie dames deden mee aan het Global Zoom Event in Toronto en sleepten bijna alle prijzen in de wacht. Voor Lieke Nijenkamphuis is het niet de eerste keer dat ze de beste is tijdens het evenement, maar deze keer is wel extra bijzonder na het overlijden van Lisette. 'Er was daar echt iemand die van boven meekeek. We hebben voor Lisette gewonnen.'

Emotionele achtbaan

Op de balie van de kapsalon staan de awards te pronken naast een brandende kaars en een portret van Lisette. De afgelopen weken waren voor Bertie een emotionele achtbaan. 'Vlak voordat we hoorden dat we waren genomineerd, kregen we de boodschap dat Lisette een zeldzame vorm van kanker had. Amper acht weken later is ze overleden, vlak voor wij naar Canada gingen. Ik heb het echt uitgeschreeuwd op dat podium. Van vreugde, maar ook van verdriet.'