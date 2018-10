Automobilist negeert stopteken terwijl hij drugs wegmoffelt in zijn onderbroek

NUNSPEET - De politie in Nunspeet heeft vrijdag een man op heterdaad betrapt terwijl hij achter het stuur harddrugs wegstopte in zijn onderbroek.

Agenten zagen vrijdag om 16.30 uur op het Transferium twee auto's staan en besloten poolshoogte te gaan nemen. Ze zagen namelijk dat er rommel uit het raam werd gegooid. Ook werd er joint in de auto gerookt.

Tijdens die controle kwam er een derde voertuig de parkeerplaats op gereden. De bestuurder van dat voertuig werd door overige aanwezigen geseind dat de agenten aanwezig waren, waarna hij een dot gas gaf en hard wegreed.

Eieren voor zijn geld

De politie besloot achter het voertuig aan te gaan. De bestuurder kreeg een stopteken maar had daar geen boodschap aan. 'Duidelijk zichtbaar was dat de bestuurder al rijdend dingen wegstopte in zijn onderbroek', schrijft de politie Nunspeet op haar Facebookpagina.

Nadat alles was weggestopt zette de chauffeur het voertuig alsnog aan de kant. 'Tijdens de daarop volgende controle confronteerden wij de bestuurder met hetgeen wij hadden gezien. Na enig wikken en wegen koos de man eieren voor zijn geld en haalde een aantal zakjes met harddrugs uit zijn onderbroek.'

De man is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Apeldoorn. De drugs zijn in beslag genomen en worden door de forensische opsporing onderzocht om te kijken om welke drugs het precies gaat. De man mag zich op een later tijdstip voor de rechter verantwoorden.