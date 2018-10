Frank Olijve voelt zich gewaardeerd bij De Graafschap

ARNHEM - Frank Olijve begon de eerste drie duels van het seizoen op de bank. Inmiddels is hij een basiskracht bij de Achterhoekers. 'We hebben veel spelers die weinig onderdoen voor elkaar.'

De 29-jarige Amsterdammer is een middenvelder die op alle posities wel uit de voeten kan, maar vooral speelt in een controlerende rol. 'Ik heb met Tutuarima op het middenveld gespeeld en nu met Erik Bakker. Het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik kan ook wat 'hoger' spelen. Als ik speel, moet ik zorgen dat ik er sta.'

Vanavond tegen SC Heerenveen (20.45 uur) is Olijve opnieuw basisspeler. Misschien heeft dat te maken met de schorsing van Robert Klaasen, maar feit is dat de voormalig speler van onder meer FC Emmen en PEC Zwolle aan waarde wint in het elftal van De Graafschap.

Waardering

Op 31 augustus tegen zijn oude club FC Emmen kwam Olijve door de blessure van Erik Bakker voor het eerst dit seizoen in het elftal. Enkele weken later zat de middenvelder tegen Heracles echter wel weer op de bank. Olijve: 'Ik voel me basisspeler en ik voel me hier gewaardeerd. Het is aan de trainer wat hij doet, maar we hebben veel spelers die weinig voor elkaar onderdoen. In de voorbereiding heb ik wel alles gespeeld, maar het ging toen om de eerste wedstrijd tegen Feyenoord.'

Van de mat tikken

Olijve vindt dat de verwachtingen niet te hoog mogen zijn in Doetinchem. De Graafschap pakte vorige week tegen Willem II zijn tweede zege. 'Je mag niet verwachten dat wij zo maar even ploegen van de mat tikken in de eredivisie. Wij moeten altijd hard knokken, zoals tegen Willem II waar we het zelf afdwongen. We moeten alleen nog wat beter met de kansen omgaan', lacht Olijve, terugdenkend aan de enorme kansen die de thuisploeg kreeg.

Lef en durf

'Ik kijk niet naar Heerenveen', vervolgt de middenvelder. 'Het ligt altijd aan onszelf. We moeten lef tonen. Durven te voetballen, zeker thuis. Waarom dat niet altijd lukt? Misschien toch omdat dit het hoogste podium is. Maar het vertrouwen is er zeker in de groep.'