Familie vermoorde Nijmegenaar blij met nieuwe aandacht voor 22 jaar oude moordzaak

Op Eerste Kerstdag 1996 komt de dochter van Pieter Baams naar de flat van haar vader in verzorgingstehuis Nieuw Malderborgh in Nijmegen. Ze ontdekt dat hij er niet is. Zijn winterjas hangt er wel, terwijl het buiten vriest. Zijn eten staat er ook nog onaangeroerd, wat heel ongewoon is voor iemand die de oorlog nog heeft meegemaakt.

Bingo afgezegd

Al snel wordt het de familie duidelijk dat de 85-jarige Pieter Baams drie dagen eerder, op zondag 22 december, voor het laatst is gezien. Hij meldt zich dan af voor de wekelijkse bingo, maar hij gaat 's avonds wel de deur uit. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij met aktetas en koker de flat verlaat. De aktetas die hij normaal gesproken alleen gebruikt voor notulen en vergaderstukken van de bewonersvereniging waar hij lid van was. Getuigen hebben Baams nog voor Nieuw Malderborgh zien staan wachten, en later wordt hij bij het winkelcentrum in Hatert bij een bushalte gezien.

De familie houdt een grote zoekaktie, maar die levert niets op. Zes weken na zijn verdwijnen wordt het lichaam van Baams gevonden in de Boven-Merwede, het verlengde van de Waal bij Gorinchem. Kleinzoon Gert-Jan Baams: 'Dan stort je wereld in. Dat gun ik niemand.' De Nijmegenaar blijkt te zijn gewurgd met een ceintuur van een jurk.

(de tekst gaat verder onder de reportage)



Boodschappen en steunsokken

Voor de familie is het een raadsel wie Baams heeft vermoord en waarom. Eric Meijers, oud-trainer van voetbalclub Achilles '29, is getrouwd met de kleindochter van Baams en kwam regelmatig bij hem over de vloer. 'Het was een aimabele man. Hij hield van gezelligheid, van positiviteit. Het is van de gekke dat iemand zo'n oude man iets wilde aandoen. We snappen het nog steeds niet.'



Gert-Jan Baams vult aan: 'Hij was ook een graag geziene persoon in het bejaardentehuis. Hij stond voor iedereen klaar, deed boodschappen, hield mensen met steunsokken aandoen, je kon het zo gek niet bedenken.'

Foto: Pieter Baams met zijn vrouw

Meer vragen dan antwoorden

Begin april, dus twee maanden na de vondst van het lichaam in het ijskoude water, wordt het rechercheteam opgeheven. Voor de familie Baams hield het daar niet op. 'Niks is erger dan iemand die vermist is in de familie,' zegt Meijers. 'Maar je staat er mee op en je gaat er mee naar bed. Nadat zijn lichaam gevonden werd, veranderde ons leven in een rollercoaster. En daarna blijf je met meer vragen zitten dan antwoorden. Dat is wel een frustratie waar je eigenlijk niet mee kunt leven.'

Hoop door andere cold cases

De familie put hoop uit het feit dat er ook bij andere cold cases nog nieuwe ontwikkelingen zijn en soms zelfs verdachten worden opgepakt. Zo volgden ze het nieuws over de zaak Nicky Verstappen en de aanhouding van Jos Brech op de voet. Gert-Jan Baams: 'Als je eenmaal zoiets hebt meegemaakt, dan laat het je niet meer los. Je kan jezelf verplaatsen in de families waar ook zoiets is gebeurd. Dat gun ik niemand.'

Deze zomer heeft een tipgever zich bij de politie gemeld met informatie over de zaak-Baams. Volgens Meijers gaat het om informatie die de familie 'het gevoel geeft dat dit wel eens tot de waarheid zou kunnen leiden.' De politie wil niet inhoudelijk op de aard van de tip ingaan.