Digitaal tijdperk? Scouting Groenlo populairder dan ooit!

De nieuwe groepen, Welpen Jong voor de jongens en Kabouters Jong voor de meisjes, vierden de start zaterdag met een stukje taart.

Bij Scouting Groenlo merken ze al een aantal jaar een gestage groei van de vereniging, maar zoveel aanmeldingen als nu is nieuw voor het bestuur. 'We hebben altijd wel een wachtlijst gehad, maar daar stonden nooit zoveel kinderen op. In het voorjaar telden we meer dan vijftig kinderen die graag lid wilden worden', zegt Mike Ruikers, voorzitter van Scouting Groenlo.

Ruikers is blij met alle belangstelling, maar hij moet ook steeds vaker nee verkopen. 'Natuurlijk is het prachtig dat zoveel kinderen graag bij de club willen, maar het is ook vervelend te moeten zeggen dat ze op een wachtlijst komen. Vooral ook omdat er eigenlijk weinig beweging in die lijst zat. Eigenlijk kon je alleen nog maar heel jong instromen. Doordat er bijna niemand stopte als lid, slibde de hele vereniging dicht'.

Landelijke trend

De wachtlijst in Groenlo is niet uniek. Scouting telt in Nederland nu 111.500 leden en groeit sinds een aantal jaar jaarlijks met zo'n anderhalf procent. Woordvoerder Yvonne Snelders van Scouting Nederland: 'In heel het land heeft nu zo'n veertig procent van de groepen een wachtlijst. Om groepen erbij te maken, heb je nieuwe vrijwillige leiding nodig. Daarnaast zie je dat scoutinggroepen ook op andere dagen groepen gaan draaien, of meerdere keren op zaterdag'.

Volgens Snelders komt de groei onder meer doordat ouders hun kinderen weer naar buiten willen hebben, achter de schermpjes vandaan. 'Ook leren de kinderen hoe ze sociaal met elkaar om kunnen gaan.' Volgens Snelders zit er overigens nog meer groei in de scouting: 'We hebben nu groepen in tachtig procent van de gemeenten. We hebben dus ook nog witte vlekken, met name in nieuwe wijken en groeigemeenten. Ook daar kunnen nog scoutingverenigingen ontstaan.' Daarnaast wil Scouting Nederland proberen om meer meisjes te enthousiasmeren om lid te worden.

Unieke gebeurtenis

In Groenlo kunnen ze voorlopig weer vooruit met de twee nieuwe groepen. De vereniging is dan met meer dan driehonderd leden groter dan ooit in haar 79-jarig bestaan. De nieuwe jongensgroep zit vol. Bij de meisjes in de leeftijd van 7 en 8 jaar, Kabouters Jong, zijn nog een paar plekken vrij.