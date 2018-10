Geld buitgemaakt bij overval tankstation Wijchen

WIJCHEN - Bij een gewapende overval op een Gulf-tankstation in Wijchen is vrijdagavond een geldbedrag buitgemaakt.

De overval aan de Nieuweweg was rond 20.30 uur. De overvaller gebruikte een vuurwapen, of iets wat daarop leek.

Na de overval is hij op een scooter weggereden richting de spoorwegovergang. Hoeveel geld er weg is, is niet bekendgemaakt.

De politie roept getuigen op om zich zo snel mogelijk te melden.