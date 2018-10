Zeven nandoes gestolen: 'Hij had ze van zijn zakgeld betaald'

Donderdagochtend liep Gerrie naar buiten om de hond uit te laten. Ze zag gelijk dat zeven van de tien jonge nandoes verdwenen waren uit de met gaas omheinde wei. 'Ik dacht eerst dat een vos ze te grazen had genomen, maar daar had ik sporen van moeten zien.' Later ontdekte ze dat het gaas in de nacht door mensenhanden vakkundig was doorgeknipt.

'Ze kosten zo'n 60 euro per stuk'

Het houden van nandoes is een hobby van Alex en hij kocht de dieren van drie maanden oud dan ook van zijn eigen zakgeld. Een dure hobby, want ze kosten ongeveer 60 euro per stuk. 'Hij is gek op die dieren en heeft er zoveel plezier van.'

Kromme snavel

Van de zeven gestolen vogels zijn er zes wit en één grijs. Een van de nandoes heeft een kromme snavel.

De politie is inmiddels op de hoogte van de diefstal, maar daar slaapt Gerrie niet beter van. 'Als ik opsta, kijk ik gelijk door mijn raam naar buiten of de rest van onze dieren er nog staan.'