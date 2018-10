400 meter spoor tussen de cactussen in Ruurlo

RUURLO - Modelspoorvereniging De Seinpaal pakt flink uit dit weekend. De vereniging bestaat 35 jaar, wat groots wordt gevierd in Ruurlo. Al tien jaar hobbyen de leden tussen planten bij de CactusOase, de plek waar zaterdag en zondag allerlei bijzondere treinen te zien zijn.

Is er vandaag de dag nog veel belangstelling voor modelspoorbanen? 'Wel om naar te kijken, niet om zelf te bouwen, dat is een stuk minder', lacht Henk Vreman, voorzitter van modelspoorvereniging De Seinpaal. 'Echte hobbyisten: dat wordt een stuk minder en een stuk ouder.'

Tropische treinrit

De vereniging telt zo'n 30 leden, die allemaal wel een bijzondere modelspoorbaan in hun bezit hebben. 'Dit jaar bestaan we 35 jaar. Tien jaar geleden verhuisden we van het brandweermuseum in Borculo naar de CactusOase in Ruurlo. Van vroeger uit een cactuskwekerij, nu een hele tuin van planten onder glas. Daartussen hebben wij dit weekend zo'n 400 meter aan modelspoorbanen.'

Klassieke treinen

Het rijdt allemaal rond en heen en weer in de kas zaterdag en zondag. 'Deels computergestuurd, maar niet alles. We hebben ook een klassieke Märklin spoorlijn met plastic huisjes, die je vroeger zelf moest plakken.' Op zaterdag zijn ook Modelspoorclubs Veluwezoom en Deventer aanwezig met een modelspoorbaan. Ook Modelspoor Aalten is aanwezig met een LGB-baan en werkende stoommachines.

De activiteiten rond het jubileummodelspoorweekend zijn dit weekeinde vrij toegankelijk, van 10.00 tot 17.00 uur bij Belevingspark CactusOase in Ruurlo.