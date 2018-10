Gesink maakt rentree in wielerpeloton in Emilië

ARNHEM - Robert Gesink heeft zaterdag zijn rentree gemaakt in het wielerpeloton.De 32-jarige Varssevelder deed mee aan de Ronde van Emilië, een lastige koers in Italië.

Gesink brak ruim een maand geleden bij een val tijdens de training in het Amerikaanse Boulder zijn sleutelbeen en twee ribben. Hij was net op tijd fit om de Ronde van Emilië en het slot van dit seizoen te kunnen rijden.

De Italiaan Alessandro de Marchi schreef de rit zaterdag op zijn naam. Gesink kwam er in de einduitslag verder niet echt aan te pas.

De Ronde van Emilië is wel een speciale wedstrijd voor de Achterhoeker, omdat hij in 2009 en 2010 winnaar was op de steile slotklim van San Luca in Bologna. Het is de bedoeling dat Gesink volgende week ook meedoet aan de Ronde van Lombardije. Daarna wacht hem nog een wedstrijd in Japan.