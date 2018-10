Ravage na plofkraak in Malden: 'De ruiten in de slaapkamer zijn gesprongen'

MALDEN - 'Het glas viel letterlijk naast haar bed naar binnen', vertelt Suzanne Neefjes. Zaterdag vroeg in de morgen kreeg zij een appje van haar moeder, die tegenover het pand woont dat zwaar beschadigd raakte door een plofkraak.

'Dat is heel heftig, ik stond stijf in bed vanmorgen toen ik het hoorde', vertelt Suzanne. 'Als dochters zijn we snel hier naartoe gekomen om te kijken wat we kunnen doen.'

De moeder van Suzanne hoorde een heel harde knal en is behoorlijk geschrokken van het incident, dat op nog geen 150 meter van haar huis plaatsvond. 'Dit is wel opeens heel dichtbij en wel heel erg schrikken. Je verwacht gewoon niet dat het zo dichtbij gebeurt, en ook nog wel op een hele beste afstand van de plofkraak, dat dan hier nog de ruiten kunnen springen.'

Spoedreparatie

In het wooncomplex van Suzanne's moeder zijn de andere ruiten ongedeerd gebleven. Diverse andere panden rondom de bank zijn door het rondvliegende puin wel beschadigd. Suzanne is op dit moment druk met het opruimen van alle glasscherven in haar moeders slaapkamer. 'Ze komen om 12.30 uur de ruiten repareren, dus dat is gelukkig al heel snel'. Bij de plofkraak is niemand gewond geraakt.

Andere buurtbewoners staan ook vol verbazing te kijken bij de ravage. 'We hebben al wel eens vaker gezegd: wanneer zijn wij aan de beurt? Want de Rabobank heeft al voorzorgsmaatregelen genomen. De ABN AMRO bank niet, die staat open en bloot daar. Een andere buurtbewoner dacht vannacht bij het horen van de knal dat het om vuurwerk ging. 'Er is al zoveel vuurwerk afgestoken de laatste tijd, je kijkt er niet echt meer van op.'

Oproep politie

De politie roept mensen op om zich te melden als ze iets hebben gezien. De daders zouden zijn weggereden richting de A73. De politie is met meerdere eenheden richting de locatie en uitvalswegen gereden en diverse plekken langs de snelwegen zijn afgezet geweest.

