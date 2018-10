Deel dit artikel:













Vrouw naar rechter om identiteit spermadonor te achterhalen Foto: Wikimedia CC BY-SA 4.0

ARNHEM - Een jonge vrouw die via kunstmatige inseminatie ter wereld is gekomen én haar moeder willen dat ziekenhuis Rijnstate in Arnhem gegevens vrijgeeft van de donorvader.

Het ziekenhuis wordt daarom voor de rechter gedaagd. Rijnstate bevestigt berichtgeving van die strekking in het AD.



De donor was eerst niet anoniem, maar hij veranderde zijn status in 2004 alsnog naar anoniem, waardoor de vrouwen nu geen contact meer met hem kunnen opnemen. De moeder en haar dochter willen nu dat het ziekenhuis de gegevens wel verstrekt. Het ziekenhuis mag dat officieel niet doen.