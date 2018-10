Automobilist rijdt wegwijzers en betonnen paal uit de grond

HAAFTEN - Een automobilist heeft zaterdagmorgen bij de Marijkestraat in Haaften wegwijzers en een betonnen paal uit de grond gereden.

De bestuurder was door onbekende oorzaak in de berm terechtgekomen en reed tientallen meters door. Deze persoon (onbekend of het een man of een vrouw is) is naar het ziekenhuis gebracht.

Het kruispunt lag bezaaid met glas en brokstukken. De auto liep veel schade op en is opgehaald door een berger.