Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De Graafschap weggespeeld door Heerenveen, eindstand 0-5 foto: Wil Kuijpers

DOETINCHEM - De Graafschap is op de eigen Vijverberg helemaal weggespeeld door Heerenveen. De 0-5 eindstand was nog mild voor de Superboeren, want Heerenveen hield zich na rust behoorlijk in.

92e: De lijdensweg zit erop. De Graafschap heeft nu twee weken vrij, dat komt even heel goed uit. 88e: Dan toch nog de 0-5 van Heerenveen via invaller Hornkamp 84e: Er gebeurt al tijdenlang niets boeiends meer op het veld. Heerenveen gelooft het wel en De Graafschap is en blijft onmachtig. 80e: Een klein deel van de fans van de thuisclub blijft De Graafschap aanmoedigen. Maar er wordt ook "Hofstede oprotten" gezongen. De manager voetbalzaken is verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie en geldt voor een aantal fans als de zondebok. 76e: "Henkie neem die rotzooi mee", wordt gezongen vanuit het uitvak. 73e: Delano Burgzorg krijgt nog wat speeltijd in plaats van Daryl van Mieghem. 70e: Jurjus voorkomt de 0-5 van Vlap. 69e: Stef Nijland wordt vervangen door Mo Hamdaoui. 67e: Heerenveen doet wat rustiger aan, maar De Graafschap komt er nog steeds volstrekt niet aan te pas. 58e: Hidde Jurjus werd al vier keer gepasseerd, daar wil hij het voor vanavond bij laten. 55e: Heerenveen speelt een soort trainingspartij nu, De Graafschap figureert alleen maar. 51e: Het drama wordt nog groter. Rood voor Erik Bakker wegens het vasthouden van de doorgebroken Vlap. 48e: Heerenveen gaat door met aanvallen, maar Jurjus grijpt goed in. 46e: Javier Vet mag invallen bij De Graafschap voor Jordy Thomassen. Een extra defensieve speler om de schade te beperken. 45e: Het is een schiettent vlak voor rust, maar een grotere achterstand blijft De Graafschap nog bespaard. 40e: Het wordt van kwaad tot erger. Het ligt volledig open achterin bij De Graafschap en Vlap tekent voor de 0-4. 39e: Henk de Jong beseft waarschijnlijk ook wel dat dit een verloren zaak is. 36e: Een afstraffing dreigt, Vlap kan ongehinderd de bal in de hoek plaatsen. 33e: Een enorm verschil in voetballend vermogen, dat is het probleem vanavond van De Graafschap. 28e: En daar is meteen de 0-2. Weer Lammers met een prachtige stiftbal over Jurjus heen. 25e: Sam Lammers zet Heerenveen met een bekeken schot van afstand op 0-1. 22e: Het publiek op De Vijverberg gaat flink tekeer. 18e: Nu voor het eerst echt serieuze dreiging van Heerenveen. 15e: De Graafschap zit er af en toe flink op zonder dat het nog echt gevaarlijk wordt. 10e: PSV-huurling Jurjus pakt een schot van PSV-huurling Lammers. 8e: Jordy Thomassen staat vanavond weer in de spits. 6e minuut: Aardige vrije trap van Stef Nijland. De Graafschap is lekker begonnen aan dit duel. 20.45 Het gaat los op De Vijverberg. 20.39 De Spinnekop is er klaar voor. 20.37 De resultaten op De Vijverberg dit seizoen zijn tot dusverre wisselend. Na de sensationele zege op Feyenoord volgden nederlagen tegen FC Groningen en VVV. 20.34 De spelers verlaten voor even het veld. 20.32 Spanning bij trainer Henk de Jong. Vanavond punten pakken betekent afstand nemen van de degradatiezone. 20.27 Youssef El Jebli lijkt altijd lol te hebben. 20.20 Een jeugdig Superboertje. 20.15 Hidde Jurjus bezig aan de warming-up. 20.06 Zo ziet een echte De Graafschap-supporter eruit. 20.00 Filip Bednarek is met Heerenveen terug op De Vijverberg. foto: Wil Kuijpers 19.45 De Graafschap-trainer Henk de Jong met zijn collega van Heerenveen, Jan Olde Riekerink. foto: Wil Kuijpers 19.30 De laatste keer dat Heerenveen naar Doetinchem kwam, werd het een 1-0 zege voor de Friezen. Dat was in 2016. 19.25 De spelers van Heerenveen inspecteren het veld van De Vijverberg. 19.20 De Graafschap staat nog steeds maar net boven de degradatiezone. Punten zijn welkom om daar afstand van te houden. 19.18 Myenty Abena speelt opnieuw in het centrum van de defensie, mede door het ontbreken van Sven Nieuwpoort (foto). 19.15 Dit zijn de elf die het moeten doen vanavond. Jurjus, Owusu, Abena, Straalman, Tutuarima; Bakker, Nijland, Olijve; Van Mieghem, Thomassen, El Jebli. 19.12 Deze supporter was gisteravond al heel optimistisch. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52